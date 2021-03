Bien entendu ! L’équipe de juristes QIIRO est compétente dans divers domaines de droit en raison des différentes spécialités des juristes qui la composent. Votre question concerne le droit des biens.



Nous analyserons ensemble les éléments en votre possession et la situation que vous estimez subir. L'équipe de juristes QIIRO s'occupera de vous informer sur vos droits et sur l'existence des dispositions légales que vous pourriez faire valoir. Si vous considérez être dans votre bon droit, nous pouvons vous mettre à disposition un courrier à adresser à votre voisin afin de lui faire part de vos réclamations.



A défaut de réponse ou en cas de refus, vous serez informé des différentes procédures judiciaires possibles et de vos chances d’aboutir à une décision favorable pour vous. Si vous optez pour cette possibilité, QIIRO vous met immédiatement en relation avec le bon avocat spécialisé en droit des biens et compétent territorialement.

‍

Vous êtes informé de l’opportunité de trouver un accord amiable. Dans ce cas, nous vous assistons dans la réalisation des démarches à effectuer et vous mettons à disposition tous les courriers nécessaires à la résolution amiable de ce litige avec votre voisin.